Товар в корзине. Перейти
Стул Бри, велюр молочный, каркас черный - фото 1Стул Бри, велюр молочный, каркас черный - фото 2Стул Бри, велюр молочный, каркас черный - фото 3Стул Бри, велюр молочный, каркас черный - фото 4Стул Бри, велюр молочный, каркас черный - фото 5Стул Бри, велюр молочный, каркас черный - фото 6

Стул Бри, велюр молочный, каркас черный

Артикул: CH-053-188
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Следующий Стул Gets
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

Характеристики товара

Описание

Стильный и удобный для дома или офиса. Стул на металлическом каркасе. Сидение и спинка стула мягкие, обитые тканью, с горизонтальной прострочкой и кантом.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки490 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки235 мм
  • Глубина упаковки465 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки11.60 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет деревоНастоящее фото товара Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево

100
Стул Daiquiri, светло-серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Daiquiri, светло-серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Daiquiri, светло-серый/ черный каркас

59
В наличии 146 шт.
Стул барный UNO бархат светло-серый / чёрный конусНастоящее фото товара Стул барный UNO бархат светло-серый / чёрный конус, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена

Стул барный UNO бархат светло-серый / чёрный конус

57
Стул обеденный Венус, принтНастоящее фото товара Стул обеденный Венус, принт, произведённого компанией ChiedoCover
53 790
Оптовая цена

Стул обеденный Венус, принт

60
Стул Woddy, ткань, бархат серыйНастоящее фото товара Стул Woddy, ткань, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 900
Оптовая цена

Стул Woddy, ткань, бархат серый

56
Стул Комфорт серыйНастоящее фото товара Стул Комфорт серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул Комфорт серый

49
Настоящее фото товара Стул Дублин серая ткань, массив бука (цвет орех), произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Дублин серая ткань, массив бука (цвет орех)

88
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Белладжио бархат коралл ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Стул Белладжио бархат коралл ножки черные

93
Барный стул Лагер, зеленая кожаНастоящее фото товара Барный стул Лагер, зеленая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Лагер, зеленая кожа

80
В наличии 1 шт.
Стул Tycoon серый, велюрНастоящее фото товара Стул Tycoon серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул Tycoon серый, велюр

11
В наличии 160 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-2, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена

Комплект уличной мебели Штайн-2

46
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора

46
В наличии 33 шт.
Распродажа
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черноеНастоящее фото товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 39055
57 990 ₽Оптовая цена

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное

181
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 3908
20 990 ₽Оптовая цена

Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый

42
В наличии 11 шт.
Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральныйНастоящее фото товара Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральный

36
В наличии 7 шт.
Распродажа
Стол раздвижной Sheldon, дуб каньон, лдспНастоящее фото товара Стол раздвижной Sheldon, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
14 3906
15 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Sheldon, дуб каньон, лдсп

37
В наличии 5 шт.
Стол Лайт, складной с подстаканником, черныйНастоящее фото товара Стол Лайт, складной с подстаканником, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стол Лайт, складной с подстаканником, черный

57
В наличии 80 шт.
Стол деревянный Матис орех темныйНастоящее фото товара Стол деревянный Матис орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена

Стол деревянный Матис орех темный

42
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стол DSW D80Настоящее фото товара Стол DSW D80, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99032
11 690 ₽Оптовая цена

Стол DSW D80

44
В наличии 1 шт.
Набор кофейных столиков Tango, бежевый мрамор, белыйНастоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango, бежевый мрамор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Набор кофейных столиков Tango, бежевый мрамор, белый

8
В наличии 16 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99015
27 990 ₽Оптовая цена

Кресло Манго, вельвет, мятное

80
В наличии 29 шт.
Стул Cortes, серыйНастоящее фото товара Стул Cortes, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Cortes, серый

67
Настоящее фото товара Стул Duke, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стул Duke, синий

73
Распродажа
Стул Dublin, винный/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Dublin, винный/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79023
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Dublin, винный/ белый каркас

78
В наличии 9 шт.
Распродажа
Стул Валенсия печворк черно-белыйНастоящее фото товара Стул Валенсия печворк черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99030
7 090 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия печворк черно-белый

76
В наличии 1 шт.
Стул Daiquiri, оливковый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Daiquiri, оливковый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Daiquiri, оливковый/ черный каркас

90
В наличии 42 шт.
Стул Berg бархат пепельно-бежевыйНастоящее фото товара Стул Berg бархат пепельно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена

Стул Berg бархат пепельно-бежевый

73
Стул Киви, велюр Teddy 021, ножки RAL 9005/ золотоНастоящее фото товара Стул Киви, велюр Teddy 021, ножки RAL 9005/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890

Стул Киви, велюр Teddy 021, ножки RAL 9005/ золото

53
Настоящее фото товара Стул Дублин светло-бежевая ткань, массив бука (цвет орех), произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Дублин светло-бежевая ткань, массив бука (цвет орех)

93
В наличии 22 шт.
Стул Бильбао темно-серый бархат HLR ножки черныеНастоящее фото товара Стул Бильбао темно-серый бархат HLR ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стул Бильбао темно-серый бархат HLR ножки черные

76

Товар в корзине

Стул Бри, велюр молочный, каркас черный
Стул Бри, велюр молочный, каркас черный
от 4 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-2, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена

Комплект уличной мебели Штайн-2

46
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора

46
В наличии 33 шт.
Распродажа
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черноеНастоящее фото товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 39055
57 990 ₽Оптовая цена

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное

181
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 3908
20 990 ₽Оптовая цена

Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый

42
В наличии 11 шт.