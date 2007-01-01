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Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый
26 оценок
5 69028
7 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый - фото 1Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый - фото 2Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый - фото 3Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый - фото 4
Распродажа

Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый

Артикул: CH-051-979
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Fog с подушкой пластик серо-зеленый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.9 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик, экокожа
  • Цветзеленый, серый
  • Каркасмассив дерева

Параметры упаковки

  • Вес упаковки26.95 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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