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Настоящее фото товара Консоль Дарго, произведённого компанией ChiedoCover
Консоль Дарго
5 оценок
16 090
Товар в корзине. Перейти
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Консоль Дарго

Артикул: CH-051-051
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота870 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота870 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Профиль каркаса20*20 мм
  • Вес12,88 кг
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалдерево
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаС ящиками/тумбочкой
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки890 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Консоль Дарго - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Консоль Дарго - каркас в цвете ШампаньШампань
Консоль Дарго - каркас в цвете БронзаБронза
Консоль Дарго - каркас в цвете ТитанТитан
Консоль Дарго - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Консоль Дарго - каркас в цвете БелыйБелый
Консоль Дарго - каркас в цвете СереброСеребро
Консоль Дарго - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Консоль Дарго - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Консоль Дарго - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Консоль Дарго - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Консоль Дарго - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Консоль Дарго - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Консоль Дарго - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Консоль Дарго - столешница в цвете Белый Белый
Консоль Дарго - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Консоль Дарго - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Консоль Дарго - столешница в цвете КунгурКунгур
Консоль Дарго - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Консоль Дарго - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Консоль Дарго - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Консоль Дарго - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Консоль Дарго - столешница в цвете БелыйБелый
Консоль Дарго - столешница в цвете СерыйСерый
Консоль Дарго - столешница в цвете БукБук
Консоль Дарго - столешница в цвете ОрехОрех
Консоль Дарго - столешница в цвете ВенгеВенге
Консоль Дарго - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Консоль Дарго - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Консоль Дарго - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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