Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина300 мм
- Высота870 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Профиль каркаса20*20 мм
- Вес12,88 кг
- Вид кромкиПВХ
- Материалдерево
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаС ящиками/тумбочкой
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки890 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет