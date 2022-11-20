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Стул Halmar K439, серый серый

8 оценок
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Стул Halmar K439, серый бежевый
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Стул Halmar K439, серый бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес8.1 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.13 м3

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