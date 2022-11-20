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Cтул Амиго барный

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Характеристики товара

Описание

Стул “Амиго барный” – красивый и эстетически выверенный, разработан для использования в ресторанном бизнесе (направление «HoReCa»).Стул имеет высокую посадку, изготовлен из легкой, но прочной металлической трубы.
Стулья “Амиго барные” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка и вогнутая спинка обеспечивают комфорт. Сиденье стула изготовлено из гнутоклееной фанеры и обтянуто тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины. Основание – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø25 мм с утонением, подножка из трубы Ø18 мм

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Ширина455 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес5,7 кг
  • Материалметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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