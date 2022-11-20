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Барный стул RS173

Артикул: CH-050-285
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1160 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Материал каркасаметалл

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