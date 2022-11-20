Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина680 мм
- Высота1160 мм
- Высота до сиденья800 мм
- Материал каркасаметалл
Полубарный стул Nyx, желтый/ серый
Полубарный стул Nyx, розовый/ брусничный
Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый
Стул барный The Tractor Bar
Стул барный Wilson, красный
Стул барный Wilson, оранжевый
Стул барный Wilson, лайм
Стул барный Бервин, белое основание
Стул барный Бервин, черное основание
Стул полубарный Тревер, ткань ниагара
Стул Кроссбэк с подлокотниками
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стул Кроссбэк, корица
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул Кроссбэк, черно-красная патина