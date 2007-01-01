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Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Турин со спинкой серый
26 оценок
10 19041
16 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Турин со спинкой серый - фото 1Стул барный Турин со спинкой серый - фото 2Стул барный Турин со спинкой серый - фото 3Стул барный Турин со спинкой серый - фото 4
Распродажа

Стул барный Турин со спинкой серый

Артикул: CH-004-541
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный со спинкой в серой экокоже на металлических ножках

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки16.5 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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