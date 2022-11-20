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Стул Kair, темно-серый, ножки золото - фото 1

Стул Kair, темно-серый, ножки золото

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый, золотой

Популярные варианты обивки

Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете 0909
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете LilacLilac
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете CreamCream
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете 666666
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете 0404
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете ecruecru
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете 1414
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете 88
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете 4141
Стул Kair, темно-серый, ножки золото - обивка в цвете 2626
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