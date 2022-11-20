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Стул Давид, белый - фото 1

Стул Давид, белый

15 оценок
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СТУЛ EPIC СЕРЫЙ
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СТУЛ EPIC СЕРЫЙ

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина450 мм
  • Вес4.4 кг
  • Объем0.05 мл
  • Количество мест1
  • Цветбелый

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