Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина480 мм
- Длина450 мм
- Вес4.4 кг
- Объем0.05 мл
- Количество мест1
- Цветбелый
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул пластиковый Cross, белый
Кресло LIBRA SOFT белое
Стул Форли белый
Кресло пластиковое складное Darsena, белый
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый