Характеристики товара
Описание
Каркас: сталь, 1,2 мм
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Цветчерный
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Каркас: сталь, 1,2 мм
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