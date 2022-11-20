Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1160/1240 мм
- Ширина530 мм
- Диаметр700 мм
- Глубина730 мм
- Материалэкокожа
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.20 м3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Вито, Catania Ivory (белая эмаль)
Стул RACE SW (НА БЕЛОЙ БАЗЕ SWISS)
Стул Барбара велюр синий золотые ножки
Стул прозрачный Zebra Antishock, хром
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден