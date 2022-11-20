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Стул Амара, серый - фото 1Стул Амара, серый - фото 2Стул Амара, серый - фото 3

Стул Амара, серый

Артикул: CH-051-169
11 оценок
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Стул Амара, белый
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Стул Амара, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Ширина560 мм
  • Высота830 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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