Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина430 мм
- Ширина560 мм
- Высота830 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
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