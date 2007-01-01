Товар в корзине. Перейти
Стул офисный Самба черный - фото 1Стул офисный Самба черный - фото 2Стул офисный Самба черный - фото 3Стул офисный Самба черный - фото 4Видеообзор стула Самба, чёрный, каркас черный - ChiedoCover - видео 5
Реальное изображение товара 1 Стул офисный Самба черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул офисный Самба черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул офисный Самба черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул офисный Самба черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул офисный Самба черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул офисный Самба черный производства ChiedoCover
+10Реальное изображение товара 7 Стул офисный Самба черный производства ChiedoCover

Стул офисный Самба черный

Артикул: CH-003-638
47 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул офисный Самба М бежевый, серебро
Фотография товара Стул офисный Самба М бежевый, серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул офисный Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро
Фотография товара Стул офисный Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Его каркас выполнен из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид. Классический черный цвет легко впишется в любой интерьер, а качественная обивка гарантирует долговечность и комфорт.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.

• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.

• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.

• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Сдержанный черный цвет и качественная обивка создают современный и стильный вид. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Вес упаковки20 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела офисные стулья самба

Товар в корзине

Стул офисный Самба черный
Стул офисный Самба черный
6 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности