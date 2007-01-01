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Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех - фото 1Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех - фото 2Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех - фото 3Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех - фото 4Видеообзор стула Самба, чёрный, каркас черный - ChiedoCover - видео 5
Реальное изображение товара 1 Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех производства ChiedoCover

Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех

Артикул: CH-067-976
11 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Его каркас выполнен из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид. Классический черный цвет легко впишется в любой интерьер, а качественная обивка гарантирует долговечность и комфорт.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.

• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.

• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.

• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Сдержанный черный цвет и качественная обивка создают современный и стильный вид. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасхром

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