Стул офисный Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех

Артикул: CH-067-976

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Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.