Характеристики товара
Описание
Мягкий стул “Томас” – действительно очень удобный стул с подлокотниками.
Новая модель прекрасно впишется в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Элегантная изогнутая спинка придает особое настроение, а достаточно глубокая посадка и мягкие подлокотники обеспечивают комфорт.
Основные характеристики
- Высота795 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Ширина610 мм
- Глубина575 мм
- Материалметалл, ткань
- Материал сиденьявелюр
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия