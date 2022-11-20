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Стул Манси

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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул “Томас” – действительно очень удобный стул с подлокотниками.

Новая модель прекрасно впишется в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).

Элегантная изогнутая спинка придает особое настроение, а достаточно глубокая посадка и мягкие подлокотники обеспечивают комфорт.


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Основные характеристики

  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина575 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

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