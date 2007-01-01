Стул офисный Самба, кожзам Nitro Beige, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак

Артикул: CH-002-382

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Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.