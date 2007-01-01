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Коннектор для стульев Самба

Артикул: CH-068-735
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Коннектор для стула Хит 25мм от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Коннектор для стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Рекомендуется использовать от 2 до 4 коннекторов на соединение каждых двух стульев.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Коннектор для стульев Самба
Коннектор для стульев Самба
от 70
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