Характеристики товара
Описание
Рекомендуется использовать от 2 до 4 коннекторов на соединение каждых двух стульев.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Рекомендуется использовать от 2 до 4 коннекторов на соединение каждых двух стульев.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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