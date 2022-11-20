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Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка бежевая

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Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 19 кг
Объем 0,281 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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