Стул-кресло Самба, черный
Стул Самба М бежевый, серебро
Стул Самба , бежевый, каркас серебро
Стул Самба, кожзам Nitro Beige, каркас серебро, подлокотники светлый орех
Стул-кресло Самба М, желтый
Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром
Стул Самба, кожзам Nitro Beige, каркас хром гальваника, подлокотники мягкие
Стул Самба, кожзам Galaxy black, каркас черный муар
Стул Румба, кожзам Galaxy white, каркас серебро
Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро
Стул-кресло Самба, белый
Стул Самба, серый, с пюпитром
Стул Самба, кожзам Galaxy New White, гальваника, подлокотники бук, под лакДоставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?
Стул Самба, кожзам Galaxy black, гальваника
Стул Самба, кожзам Nitro Beige, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак
Стул-кресло Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника
Стул Самба, экокожа Cream, каркас хром, подлокотники мягкие
Стул Самба, черная рогожка, каркас черный
Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Cтул Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак
Стул Самба М, оранжевый, каркас хром
Стул Самба с пюпитром
Стул Самба королевский синий
Стул Самба желтый
Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул-кресло Самба, синий
Стул Самба, черный, каркас черный
Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро
Стул Самба, бежевый
Стул Самба , голубой, каркас серебро
Стул Самба , жёлтый, каркас хром
Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стул Самба, серая экокожа Light Grey, каркас хром, подлокотники бук, морилка венге
Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро
Стул Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех
Стул Самба, экокожа Black, каркас хром