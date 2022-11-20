Стул Ant серый

9 оценок

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Стул Ant серый

4.7
9 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Ant пудровый
Стул Ant пудровый
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина455 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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