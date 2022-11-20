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Стул Норман, серый, ножки белые

Артикул: CH-053-191
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Благодаря наполнителю ППУ он настолько мягок, что вам будет казаться, будто вы сидите на облаке или ватной горе, если бы такая существовала не только в наших фантазиях. А нежный и бархатистый велюр будет ласкать вашу кожу так, как это не делал ни один стул.


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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья395 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки425 мм
  • ОбивкаВелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки495 мм
  • Высота упаковки505 мм
  • Глубина упаковки495 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки6 кг

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