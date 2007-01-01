Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Mars Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Mars Ткань Черный
13 оценок
10 130
Товар в корзине. Перейти
Кресло Mars Ткань Черный - фото 1Кресло Mars Ткань Черный - фото 2Кресло Mars Ткань Черный - фото 3Кресло Mars Ткань Черный - фото 4Кресло Mars Ткань Черный - фото 5

Кресло Mars Ткань Черный

Артикул: CH-052-509
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1120/1230 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Mega Сетка Черный
Фотография товара Кресло Mega Сетка Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Mars LB Ткань Черный
Фотография товара Кресло Mars LB Ткань Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1120/1230 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес11.6 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Вес упаковки13.40 кг
  • Объём упаковки0 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Eames DSW пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39056
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло Eames DSW пэчворк

26
  • белый
  • черный
  • Кресло Eames DSW пэчворк
  • разноцветный
В наличии 226 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Ува L, красный/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува L, красный/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Стул Ува L, красный/ венге

39
  • бежевый
  • голубой, белый
  • красный, черный
Фотография товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна

45
  • бежевый, белый
  • зеленый, бежевый
  • коричневый, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59040
15 790 ₽

Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная

77
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый

9
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный

12
  • белый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло College HLC-2413L-1/DGrey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2413L-1/DGrey, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Кресло College HLC-2413L-1/DGrey

13
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло дизайнерское Edison, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло дизайнерское Edison, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло дизайнерское Edison, серое

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Миа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Миа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Кресло Миа, бежевый

7
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
  • светло-голубой
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 09010
18 890 ₽

Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС серый

10
  • серый
  • черный
В наличии 35 шт.В пути 20 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Джипси Garden, опоры венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Джипси Garden, опоры венге, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Стул барный Джипси Garden, опоры венге

9
Фотография товара Стул Jiliya, велюр, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jiliya, велюр, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стул Jiliya, велюр, бук

5
Фотография товара Стул Брюгге, массив березы, велюр баланс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брюгге, массив березы, велюр баланс, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Брюгге, массив березы, велюр баланс

8
  • желтый, бежевый, золотой
  • бежевый, коричневый, золотой
  • коричневый, темно-коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, внешняя спинка гобелен Осень, велюр Селеста 43 коричневый, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, внешняя спинка гобелен Осень, велюр Селеста 43 коричневый, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Тони, внешняя спинка гобелен Осень, велюр Селеста 43 коричневый, ножки бук морилка светлый орех

12
  • желтый
  • бежевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, ножки черные, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, ножки черные, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Солар, ножки черные, велюр розовый

85
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, велюр Omega 61, ножки паук RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр Omega 61, ножки паук RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59027
10 290 ₽

Стул Роза, велюр Omega 61, ножки паук RAL 9005

12
Фотография товара Стул Флорешт, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорешт, мягкий , произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Флорешт, мягкий

13
  • коричневый
  • голубой
Настоящее фото товара Стул Элис Вертекс, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Элис Вертекс, желтый

11
В наличии 99 шт.
Фотография товара Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл

12
  • Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл
  • темно-серый
В наличии 32 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99014
5 790 ₽

Стул Солар, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305

8

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки

100
Фотография товара Кресло СВЭН ЧЕИР, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло СВЭН ЧЕИР, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло СВЭН ЧЕИР, красный

44
  • красный
  • оранжевый
Фотография товара Кресло Варело, велюр антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр антрацит

49
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Floret белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена

Кресло Floret белый

26
В наличии 81 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 280
Оптовая цена

Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый

10
  • черный
  • серый
В наличии 36 шт.
Фотография товара Кресло Cloud D40H от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud D40H, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Кресло Cloud D40H

8
Фотография товара Кресло Монако плетеное из роупа, каркас алюминий светло-серый (РАЛ7035) шагрень от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монако плетеное из роупа, каркас алюминий светло-серый (РАЛ7035) шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
56 890
Оптовая цена

Кресло Монако плетеное из роупа, каркас алюминий светло-серый (РАЛ7035) шагрень

15
  • бежевый, серый
  • серый
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, фиолетовый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, фиолетовый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, фиолетовый, черный, велюр

8
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, розовый, белый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, розовый, белый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, розовый, белый, букле

11
Настоящее фото товара Кресло Фур, зеленый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490

Кресло Фур, зеленый, темно-коричневый

6
  • зеленый, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый

Товар в корзине

Кресло Mars Ткань Черный
Кресло Mars Ткань Черный
от 10 130
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Джипси Garden, опоры венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Джипси Garden, опоры венге, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Стул барный Джипси Garden, опоры венге

9
Фотография товара Стул Jiliya, велюр, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jiliya, велюр, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стул Jiliya, велюр, бук

5
Фотография товара Стул Брюгге, массив березы, велюр баланс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брюгге, массив березы, велюр баланс, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Брюгге, массив березы, велюр баланс

8
  • желтый, бежевый, золотой
  • бежевый, коричневый, золотой
  • коричневый, темно-коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, внешняя спинка гобелен Осень, велюр Селеста 43 коричневый, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, внешняя спинка гобелен Осень, велюр Селеста 43 коричневый, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Тони, внешняя спинка гобелен Осень, велюр Селеста 43 коричневый, ножки бук морилка светлый орех

12
  • желтый
  • бежевый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности