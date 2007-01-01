Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина700 мм
- Высота1120/1230 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес11.6 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкаткань
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Вес упаковки13.40 кг
- Объём упаковки0 м3
- Изделия стопируютсяНет