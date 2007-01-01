Характеристики товара
Описание
Винтаж — название говорит само за себя. Красивое и удобное кресло в стиле начала 20-го века. Высокая спинка, округлые формы и сбалансированная глубина позволят проводить в кресле длительное время без какого-либо дискомфорта. Декоративную подушку можно использовать для поясницы. Материалы кресла — березовая фанера, бук, рогожка или велюр — делают его не только экологически безопасным, но и долговечным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина810 мм
- Глубина770 мм
- Высота1070 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Материал каркасафанера, бук
- Высота ножек120 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки1150 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Вес упаковки30 кг
- Объём упаковки0.39 м3
- Изделия стопируютсяНет