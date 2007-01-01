Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Винтаж, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Винтаж, велюр
11 оценок
31 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Винтаж, велюр - фото 1Кресло Винтаж, велюр - фото 2Кресло Винтаж, велюр - фото 3Кресло Винтаж, велюр - фото 4Кресло Винтаж, велюр - фото 5Кресло Винтаж, велюр - фото 6Кресло Винтаж, велюр - фото 7Кресло Винтаж, велюр - фото 8

Кресло Винтаж, велюр

Артикул: CH-053-228
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина810 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Кэнди велюр светло-серый
Фотография товара Кресло Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Варело, велюр синий
Фотография товара Кресло Варело, велюр синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Винтаж — название говорит само за себя. Красивое и удобное кресло в стиле начала 20-го века. Высокая спинка, округлые формы и сбалансированная глубина позволят проводить в кресле длительное время без какого-либо дискомфорта. Декоративную подушку можно использовать для поясницы. Материалы кресла — березовая фанера, бук, рогожка или велюр — делают его не только экологически безопасным, но и долговечным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина810 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал каркасафанера, бук
  • Высота ножек120 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки1150 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки30 кг
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Тим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690

Кресло Тим

80
Настоящее фото товара Кресло Globe Oval, произведённого компанией ChiedoCover
121 190
Оптовая цена

Кресло Globe Oval

46
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло Valencia M, экокожа черная

50
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 72 шт.
Фотография товара Кресло Касимиро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Касимиро, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Кресло Касимиро

62
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло Амстер беленый дуб, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер беленый дуб, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер беленый дуб, зеленое

37
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 510
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый

15
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Black

9
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49033
15 590 ₽

Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл

6
Настоящее фото товара Кресло Маления Бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Бежевое

5
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Новинка
Фотография товара Кресло венское Виспи, жесткое сиденье от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло венское Виспи, жесткое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
22 190

Кресло венское Виспи, жесткое сиденье

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул компьютерный Кросс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Кросс, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Стул компьютерный Кросс

12
В наличии 68 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, черная кожа

71
Фотография товара Стул барный Asti Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Asti Ткань Серый

14
В наличии 143 шт.
Фотография товара Стул Мускус, металл круглый профиль, букле, розовый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, металл круглый профиль, букле, розовый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Мускус, металл круглый профиль, букле, розовый, белый

15
  • бежевый, белый
  • розовый, белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко, кожзам Гелакси Дарк Грин, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко, кожзам Гелакси Дарк Грин, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19015
9 590 ₽

Стул Рикко, кожзам Гелакси Дарк Грин, ножки бук

12
Распродажа
Фотография товара Стул Микс, кожзам Спейс Дарк Браун, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, кожзам Спейс Дарк Браун, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, кожзам Спейс Дарк Браун, ножки бук морилка светлый орех

5
Распродажа
Фотография товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99033
10 290 ₽

Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл

56
Фотография товара Стул Ханна Нью велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ханна Нью велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул Ханна Нью велюр серый

5
  • зеленый
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
В наличии 97 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит

8
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Тодд, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тодд, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стул Тодд, бежевый

5
В наличии 44 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Амстер сосна, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер сосна, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер сосна, серое

44
Распродажа
Фотография товара Кресло Стерн темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стерн темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена

Кресло Стерн темно-бирюзовый

26
  • серый
  • бирюзовый
В наличии 2 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от34 980

Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак

15
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, черный

10
  • белый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-B Black

9
  • черный
  • серый
Фотография товара Кресло College BX-3803/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3803/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3803/Blue

11
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло офисное Porsche светло-серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche светло-серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche светло-серая кожа

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло посетителя AL752V, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло посетителя AL752V, экокожа

13
Настоящее фото товара Кресло Пелвис, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
54 890

Кресло Пелвис, раскладное, серый

14
В наличии 1 шт.В пути 815 шт.
Фотография товара Кресло Лотик велюр, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, красный

9

Товар в корзине

Кресло Винтаж, велюр
Кресло Винтаж, велюр
от 31 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул компьютерный Кросс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Кросс, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Стул компьютерный Кросс

12
В наличии 68 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, черная кожа

71
Фотография товара Стул барный Asti Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Asti Ткань Серый

14
В наличии 143 шт.
Фотография товара Стул Мускус, металл круглый профиль, букле, розовый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, металл круглый профиль, букле, розовый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Мускус, металл круглый профиль, букле, розовый, белый

15
  • бежевый, белый
  • розовый, белый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности