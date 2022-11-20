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Кресло Винтаж, велюр

Артикул: CH-053-228
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Винтаж — название говорит само за себя. Красивое и удобное кресло в стиле начала 20-го века. Высокая спинка, округлые формы и сбалансированная глубина позволят проводить в кресле длительное время без какого-либо дискомфорта. Декоративную подушку можно использовать для поясницы.

Подушка: 400x90x260 мм.
Высота подлокотников от пола — 570 мм.
Высота подлокотников от сиденья — 190 мм.
Мягкий элемент - поддержка на эластичной ленте (не пружинный блок).

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Основные характеристики

  • Ширина810 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • ОбивкаВелюр V23
  • Материал каркасафанера, бук
  • Высота ножек120 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки1150 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Вес упаковки30 кг

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