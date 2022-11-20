Характеристики товара
Описание
Винтаж — название говорит само за себя. Красивое и удобное кресло в стиле начала 20-го века. Высокая спинка, округлые формы и сбалансированная глубина позволят проводить в кресле длительное время без какого-либо дискомфорта. Декоративную подушку можно использовать для поясницы.
Подушка: 400x90x260 мм.
Высота подлокотников от пола — 570 мм.
Высота подлокотников от сиденья — 190 мм.
Мягкий элемент - поддержка на эластичной ленте (не пружинный блок).
Основные характеристики
- Ширина810 мм
- Глубина770 мм
- Высота1070 мм
- Высота до сиденья465 мм
- ОбивкаВелюр V23
- Материал каркасафанера, бук
- Высота ножек120 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки1150 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Объём упаковки0.39 м3
- Вес упаковки30 кг