Товар в корзине. Перейти
Стул Норман, серый, ножки черные - фото 1Стул Норман, серый, ножки черные - фото 2Стул Норман, серый, ножки черные - фото 3Стул Норман, серый, ножки черные - фото 4Стул Норман, серый, ножки черные - фото 5Стул Норман, серый, ножки черные - фото 6Стул Норман, серый, ножки черные - фото 7

Стул Норман, серый, ножки черные

Артикул: CH-053-190
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Следующий Стул Gets
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

Характеристики товара

Описание

Благодаря наполнителю ППУ он настолько мягок, что вам будет казаться, будто вы сидите на облаке или ватной горе, если бы такая существовала не только в наших фантазиях. А нежный и бархатистый велюр будет ласкать вашу кожу так, как это не делал ни один стул.


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья395 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки425 мм
  • ОбивкаВелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки495 мм
  • Высота упаковки505 мм
  • Глубина упаковки495 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки6 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул Мелисса велюр синийНастоящее фото товара Стул Мелисса велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 29054
19 990 ₽Оптовая цена

Стул Мелисса велюр синий

56
В наличии 38 шт.
Распродажа
Стул Nepal P, латте велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Nepal P, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4905
6 790 ₽Оптовая цена

Стул Nepal P, латте велюр/ черный каркас

87
В наличии 12 шт.
Стул полубарный Robert, бархат светло-серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Robert, бархат светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена

Стул полубарный Robert, бархат светло-серый

70
Обеденный стул Регент, латтеНастоящее фото товара Обеденный стул Регент, латте, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Обеденный стул Регент, латте

46
В наличии 11 шт.
Кресло Richard, замша бежевыйНастоящее фото товара Кресло Richard, замша бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 900
Оптовая цена

Кресло Richard, замша бежевый

100
Стул Трир, бежевый бархат HLR, ножки черныеНастоящее фото товара Стул Трир, бежевый бархат HLR, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Стул Трир, бежевый бархат HLR, ножки черные

55
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Леман без подлокотников серый бархат прострочка ромб ножки черныеНастоящее фото товара Стул Леман без подлокотников серый бархат прострочка ромб ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89040
11 400 ₽Оптовая цена

Стул Леман без подлокотников серый бархат прострочка ромб ножки черные

57
Стул Тревизо темно-серый + черная экокожаНастоящее фото товара Стул Тревизо темно-серый + черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул Тревизо темно-серый + черная экокожа

69
В наличии 30 шт.
Стул Лаксман, серыйНастоящее фото товара Стул Лаксман, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Лаксман, серый

61
Распродажа
Стул Lilly велюр синийНастоящее фото товара Стул Lilly велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49018
6 690 ₽Оптовая цена

Стул Lilly велюр синий

75
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от31 49052
64 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото

37
В наличии 12 шт.
Стол обеденный WaveНастоящее фото товара Стол обеденный Wave, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена

Стол обеденный Wave

35
В наличии 48 шт.
Стол пластиковый Sky TableНастоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table

34
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте, произведённого компанией ChiedoCover
79 890
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте

51
В наличии 8 шт.
Стол стеклянный Bloss белыйНастоящее фото товара Стол стеклянный Bloss белый, произведённого компанией ChiedoCover
от85 590
Оптовая цена

Стол стеклянный Bloss белый

38
В наличии 6 шт.
Распродажа
Журнальный стол Волопас серый мраморНастоящее фото товара Журнальный стол Волопас серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89021
6 146 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Волопас серый мрамор

46
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белыйНастоящее фото товара Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белый, произведённого компанией ChiedoCover
21 99013
24 990 ₽Оптовая цена

Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белый

44
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стол обеденный Гелиос 100*100 стекло черный мрамор, сталь золотоНастоящее фото товара Стол обеденный Гелиос 100*100 стекло черный мрамор, сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
от33 99027
45 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Гелиос 100*100 стекло черный мрамор, сталь золото

40
В наличии 39 шт.
Стол на тумбе Петир орех кантри, серыйНастоящее фото товара Стол на тумбе Петир орех кантри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 190
Оптовая цена

Стол на тумбе Петир орех кантри, серый

36
В наличии 1 шт.
New
Столик деревянный кофейный RavonaНастоящее фото товара Столик деревянный кофейный Ravona, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Столик деревянный кофейный Ravona

5
В наличии 70 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Стул Валенсия, зеленыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19026
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия, зеленый

94
Стул Тони, серыйНастоящее фото товара Стул Тони, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Тони, серый

97
Настоящее фото товара Стул 239R экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R экокожа бежевый

54
Стул Daiquiri, розовый/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Daiquiri, розовый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Daiquiri, розовый/ белый каркас

73
В наличии 24 шт.
Стул Jazz ромб бархат коричневыйНастоящее фото товара Стул Jazz ромб бархат коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена

Стул Jazz ромб бархат коричневый

71
Стул Barrie, кожа camelНастоящее фото товара Стул Barrie, кожа camel, произведённого компанией ChiedoCover
23 900
Оптовая цена

Стул Barrie, кожа camel

95
Распродажа
Стул Martin коралловый бархат HLR с прострочкой ножки под темное деревоНастоящее фото товара Стул Martin коралловый бархат HLR с прострочкой ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8908
12 900 ₽Оптовая цена

Стул Martin коралловый бархат HLR с прострочкой ножки под темное дерево

84
Настоящее фото товара Стул Белладжио светло-голубой бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стул Белладжио светло-голубой бархат ножки золото

70
Стул Магриб коричневый бархат ножки под матовое золотоНастоящее фото товара Стул Магриб коричневый бархат ножки под матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Магриб коричневый бархат ножки под матовое золото

74
В наличии 25 шт.
Складной стул Джонни экокожа белый каркас металликНастоящее фото товара Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик

50
В наличии 21 шт.

Товар в корзине

Стул Норман, серый, ножки черные
Стул Норман, серый, ножки черные
от 5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от31 49052
64 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото

37
В наличии 12 шт.
Стол обеденный WaveНастоящее фото товара Стол обеденный Wave, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена

Стол обеденный Wave

35
В наличии 48 шт.
Стол пластиковый Sky TableНастоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table

34
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте, произведённого компанией ChiedoCover
79 890
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте

51
В наличии 8 шт.