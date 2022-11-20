Характеристики товара
Описание
Благодаря наполнителю ППУ он настолько мягок, что вам будет казаться, будто вы сидите на облаке или ватной горе, если бы такая существовала не только в наших фантазиях. А нежный и бархатистый велюр будет ласкать вашу кожу так, как это не делал ни один стул.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина460 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья445 мм
- Глубина сиденья395 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки425 мм
- ОбивкаВелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки495 мм
- Высота упаковки505 мм
- Глубина упаковки495 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки6 кг