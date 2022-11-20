Характеристики товара
Описание
Каркас: дерево
Высота: 98 см
Ширина: 46 см
Глубина: 57 см
Высота до сиденья: 48 см
Габариты в миллиметрах
- Высота:980
- Ширина:460
- Длина сидения:570
- Высота до сидения:480
- 980
- 460
- 570
- 480
Каркас: дерево
Высота: 98 см
Ширина: 46 см
Глубина: 57 см
Высота до сиденья: 48 см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый