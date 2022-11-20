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Стул Альбан Капитоне М - фото 1Стул Альбан Капитоне М - фото 2

Стул Альбан Капитоне М

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: дерево

Высота: 98 см

Ширина: 46 см

Глубина: 57 см

Высота до сиденья: 48 см

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Габариты в миллиметрах

  • Высота:980
  • Ширина:460
  • Длина сидения:570
  • Высота до сидения:480
  • 980
  • 460
  • 570
  • 480

Популярные варианты обивки

Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете 0909
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете LilacLilac
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете CreamCream
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете 666666
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете 0404
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете ecruecru
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете 1414
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете 88
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете 4141
Стул Альбан Капитоне М - обивка в цвете 2626
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