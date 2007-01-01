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Настоящее фото товара Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые
58 оценок
6 39014
7 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые - фото 1Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые - фото 2Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые - фото 3Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые - фото 4Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые - фото 5Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые - фото 6Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые - фото 7Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые - фото 8Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые - фото 9Видеообзор стула Kongsberg - ChiedoCover - видео 10
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Реальное изображение товара 1 Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые

Артикул: CH-005-077
58 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и эргономичный дизайн делает стулья Конгсберг отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Прямое прямоугольное сиденье Конгсберг обеспечивает оптимальную посадку, а слегка изогнутая спинка с вертикальной стеганой текстурой поддерживает спину, сохраняя ощущение комфорта даже при длительном сидении.

Изящные, сужающиеся к низу ножки придают стулу легкость и визуальную привлекательность, гармонично вписываясь в любой современный интерьер.

Конгсберг сочетает в себе стиль и надежность, что делает его отличным выбором для дома и бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал ножекметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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