Характеристики товара
Описание
Мягкие стулья Kongsberg успешно зарекомендовали себя как мебель для гостиниц. Это более чем практичные стулья, главной особенностью которых является универсальность в сегменте HoReCa. Они гармонично вписываются в интерьер многих помещений и характеризуются как отличная мебель для общепита. Обивка изумруд стула Kongsberg расставит необходимые акценты в дизайне вашего помещения.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина600 мм
- Вес5,9 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветзеленый