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Стул-кресло Major

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Стул-кресло Newton

Характеристики товара

Описание

Ширина: 65 см

Глубина: 58 см

Высота: 75 см


В упаковке 1 шт
Вес 13,5 кг
Объем 0,28
Габариты упаковки 58*65*75

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Популярные варианты обивки

Стул-кресло Major - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул-кресло Major - обивка в цвете 0909
Стул-кресло Major - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул-кресло Major - обивка в цвете LilacLilac
Стул-кресло Major - обивка в цвете WhiteWhite
Стул-кресло Major - обивка в цвете CreamCream
Стул-кресло Major - обивка в цвете 666666
Стул-кресло Major - обивка в цвете 0404
Стул-кресло Major - обивка в цвете ecruecru
Стул-кресло Major - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул-кресло Major - обивка в цвете 1414
Стул-кресло Major - обивка в цвете 88
Стул-кресло Major - обивка в цвете 4141
Стул-кресло Major - обивка в цвете 2626
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