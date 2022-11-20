Характеристики товара
Описание
Ширина: 65 см
Глубина: 58 см
Высота: 75 см
В упаковке 1 шт
Вес 13,5 кг
Объем 0,28
Габариты упаковки 58*65*75
Ширина: 65 см
Глубина: 58 см
Высота: 75 см
В упаковке 1 шт
Вес 13,5 кг
Объем 0,28
Габариты упаковки 58*65*75
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Покрывало PMO-34
Покрывало PMP-02
Покрывало PMP-20
Подушка на кресло бежевая
Подсветка Govanni бронза
Стол консольный Классика 3
Стол консольный Классика 4