Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Юта синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Юта синий
26 оценок
6 19047
11 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Юта синий - фото 1Стул Юта синий - фото 2Стул Юта синий - фото 3Стул Юта синий - фото 4Стул Юта синий - фото 5Стул Юта синий - фото 6Стул Юта синий - фото 7
Распродажа

Стул Юта синий

Артикул: CH-016-906
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Конгсберг, бирюзовый, металлические ножки
Фотография товара Стул Конгсберг, бирюзовый, металлические ножки от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Наполеон старинный орех, деревянный
Фотография товара Стул Наполеон старинный орех, деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Юта синий обеденный обивка ткань каркас металлический черный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес6.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки705 мм
  • Высота упаковки715 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Вес упаковки27.6 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Юта синий - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Юта синий - обивка в цвете chocolatechocolate
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Юта синий - обивка в цвете 88
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Юта синий - обивка в цвете 0404
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Юта синий - обивка в цвете Тэдди 666 (т.синий)Тэдди 666 (т.синий)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровелюр SELESTA

Стул Юта синий - обивка в цвете 4141
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Стул Юта синий - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Юта синий - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микрошинилл Lounge

Стул Юта синий - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Замша Тюксон

Стул Юта синий - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Фотография товара Стул Herman, графит велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, графит велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Herman, графит велюр/ черный каркас

94
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул барный Amelia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Amelia, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул барный Amelia

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар конус, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар конус

9
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр бирюзовый

12
Фотография товара Стул Маринет, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маринет, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Маринет, велюр, синий

26
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лоуран с подушкой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лоуран с подушкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99012
8 990 ₽

Стул Лоуран с подушкой, черный

10
  • серый
  • черный
  • белый
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул Генуя, массив бука, андрис бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Генуя, массив бука, андрис бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Генуя, массив бука, андрис бежевый

7
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный

10
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, кожа, белый, черный

12
Фотография товара Стул Габана, кожзам Гэлакси Браун, каркас металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Габана, кожзам Гэлакси Браун, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стул Габана, кожзам Гэлакси Браун, каркас металл черный

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Балатон, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, горчичный

30
Фотография товара Кресло College H-916L-3/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-916L-3/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло College H-916L-3/Black

10
  • черный
  • бежевый
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89044
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия велюр черный

26
  • зеленый
  • белый, черный
  • черный
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех

57
Фотография товара Кресло-качалка Риллс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Риллс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Кресло-качалка Риллс, серый

8
  • бежевый
  • коричневый
  • темно-серый
  • серый
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-432 MBN Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-432 MBN Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло College CLG-432 MBN Black

13
Распродажа
Фотография товара Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49051
17 190 ₽Оптовая цена

Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое

26
  • черный
  • серый
В наличии 212 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри коричневый велюр Амор

95
Фотография товара Кресло Вега беленый дуб, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега беленый дуб, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега беленый дуб, синий

45
Настоящее фото товара Кресло Марко высокое, синий, произведённого компанией ChiedoCover
48 790
Оптовая цена

Кресло Марко высокое, синий

12
  • серый
  • синий
  • светло-голубой
  • коричневый

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр небесно-голубой, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр небесно-голубой, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр небесно-голубой, ножки бук

99
Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный

80
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН черный

86
Фотография товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см

26
  • бежевый
  • черный
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Витторио, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Витторио, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 4905
4 690 ₽Оптовая цена

Стул Витторио, зеленый

57
  • голубой, коричневый
  • зеленый
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки золото

84
Фотография товара Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый

5
  • серый, черный
  • оранжевый
  • бежевый
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Ферми, экокожа черная, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ферми, экокожа черная, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Стул Ферми, экокожа черная, ножки черные

5
  • серый
  • черный
Фотография товара Стул пластиковый Майдо, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Майдо, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул пластиковый Майдо, зеленый

6
  • зеленый
  • Стул пластиковый Майдо, голубой
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Логан СН, велюр, серый

7
В наличии 38 шт.В пути 84 шт.

Товар в корзине

Стул Юта синий
Стул Юта синий
от 6 190
11 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Балатон, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, горчичный

30
Фотография товара Кресло College H-916L-3/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-916L-3/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло College H-916L-3/Black

10
  • черный
  • бежевый
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89044
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия велюр черный

26
  • зеленый
  • белый, черный
  • черный
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех

57

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности