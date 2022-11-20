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Стул Юта синий

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Характеристики товара

Описание

Современный и лаконичный стул с удобной спинкой обеспечит максимальный комфорт и уют. Прекрасно дополнит интерьер кухни или гостиной, а также подойдет для оформления кафе или ресторана. Обивка стула выполнена из мягкой ткани. Каркас изготовлен из металла в черном цвете и способен выдержать максимальную нагрузку до 120 кг.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 70,5*71,5*54
Вес брутто: 27,6
Объем: 0,272

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки705 мм
  • Высота упаковки715 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки27.60 кг

Популярные варианты обивки

Стул Юта синий - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Юта синий - обивка в цвете 0909
Стул Юта синий - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Юта синий - обивка в цвете LilacLilac
Стул Юта синий - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Юта синий - обивка в цвете CreamCream
Стул Юта синий - обивка в цвете 666666
Стул Юта синий - обивка в цвете 0404
Стул Юта синий - обивка в цвете ecruecru
Стул Юта синий - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Юта синий - обивка в цвете 1414
Стул Юта синий - обивка в цвете 88
Стул Юта синий - обивка в цвете 4141
Стул Юта синий - обивка в цвете 2626
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