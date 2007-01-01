Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина470 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес6.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки705 мм
- Высота упаковки715 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Вес упаковки27.6 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет