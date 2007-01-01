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Кресло Snuggle

Артикул: CH-054-783
15 оценок
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Фотография товара Кресло Drift, розовое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота1000 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

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