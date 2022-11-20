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Стул Mars полубарный

Артикул: CH-050-996
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Обивкавелюр galaxy turquoise
  • Материалбук
  • Цветчерный, бирюзовый
  • Страна изготовленияРоссия

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