Товар в корзине. Перейти
Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro - фото 1Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro - фото 2Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro - фото 3Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro - фото 4Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro - фото 5Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro - фото 6Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro - фото 7Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro - фото 8Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro - фото 9Видеообзор: Кресло-шезлонг Каро - видео 10

Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro

Артикул: CH-053-182
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Следующий Стул Gets
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина1900 мм
  • Высота850 мм
  • Обивкаэкокожа Hi Dollaro Beige
  • Каркасгнутоклееная фанера, ГКД
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Выполненные заказы

Кресло-шезлонг Каро
Кресло-шезлонг КароКресло-шезлонг КароКресло-шезлонг Каро
Подробнее о заказе

Фото с производства

Фотография товара Кресло-шезлонг Каро от компании ChiedoCover.
Смотреть все

Похожие товары

Шезлонг Nardi Tropico WhiteНастоящее фото товара Шезлонг Nardi Tropico White, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Шезлонг Nardi Tropico White

47
В наличии 261 шт.
Настоящее фото товара Шезлонг BARCELONA2, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Шезлонг BARCELONA2

42
Настоящее фото товара Шезлонг KOLESO, произведённого компанией ChiedoCover
от33 690
Оптовая цена

Шезлонг KOLESO

44
Настоящее фото товара Шезлонг MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена

Шезлонг MALTA

41
Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, молочныйНастоящее фото товара Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от85 290
Оптовая цена

Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, молочный

30
Настоящее фото товара Комплект мебели Jesika, произведённого компанией ChiedoCover
72 490
Оптовая цена

Комплект мебели Jesika

37
Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневыйНастоящее фото товара Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
35 190
Оптовая цена

Шезлонг-лежак плетеный Барри, светло-коричневый

46
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Шезлонг Maui, табак, произведённого компанией ChiedoCover
47 290
Оптовая цена

Шезлонг Maui, табак

32
Шезлонг ЭвораНастоящее фото товара Шезлонг Эвора, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Шезлонг Эвора

30
Шезлонг-лежак металлический Tropic, бежевыйНастоящее фото товара Шезлонг-лежак металлический Tropic, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена

Шезлонг-лежак металлический Tropic, бежевый

14
В наличии 14 шт.

С этим товаром покупают

Стул Darcy, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Darcy, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Darcy, терракотовый

87
В наличии 9 шт.
Стул Vivian, серо-голубойНастоящее фото товара Стул Vivian, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул Vivian, серо-голубой

96
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Кромвель II бежевыйНастоящее фото товара Стул Кромвель II бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99015
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Кромвель II бежевый

59
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Алексис велюр синийНастоящее фото товара Стул Алексис велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9909
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Алексис велюр синий

60
В наличии 13 шт.
Стул Копенгаген пыльно-розовый бархат ножки черныеНастоящее фото товара Стул Копенгаген пыльно-розовый бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Копенгаген пыльно-розовый бархат ножки черные

87
В наличии 30 шт.
Стул Линкей, белыйНастоящее фото товара Стул Линкей, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул Линкей, белый

69
В наличии 15 шт.
Стул Gabi, серый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Gabi, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул Gabi, серый, черный каркас

65
В наличии 2 шт.
Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас

12
В наличии 15 шт.
Стул обеденный Ray Ткань ТерракотовыйНастоящее фото товара Стул обеденный Ray Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул обеденный Ray Ткань Терракотовый

5
В наличии 41 шт.
Стул-полукресло Emil графитНастоящее фото товара Стул-полукресло Emil графит, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стул-полукресло Emil графит

12
В наличии 16 шт.

Другие товары из раздела шезлонги

Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Комфорт бело-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Матрас для шезлонга Комфорт бело-коричневый

33
Настоящее фото товара Шезлонг Neapol, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Шезлонг Neapol

44
Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневыйНастоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый

39
В наличии 6 шт.
Шезлонг ГуанаНастоящее фото товара Шезлонг Гуана, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена

Шезлонг Гуана

45
Шезлонг из ротанга ВерандаНастоящее фото товара Шезлонг из ротанга Веранда, произведённого компанией ChiedoCover
от44 890
Оптовая цена

Шезлонг из ротанга Веранда

43
Шезлонг-лежак пластиковый AlfaНастоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Шезлонг-лежак пластиковый Alfa

31
Настоящее фото товара Шезлонг LARINO, произведённого компанией ChiedoCover
72 890
Оптовая цена

Шезлонг LARINO

37
Шезлонг из Ротанга КлеопатраНастоящее фото товара Шезлонг из Ротанга Клеопатра, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Шезлонг из Ротанга Клеопатра

46
Стул садовый Сандино, шезлонгНастоящее фото товара Стул садовый Сандино, шезлонг, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул садовый Сандино, шезлонг

47
Кресло шезлонг Мартин, текстильНастоящее фото товара Кресло шезлонг Мартин, текстиль, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло шезлонг Мартин, текстиль

46

Товар в корзине

Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro
Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro
от 25 690
В корзине

С этим товаром покупают

Стул Darcy, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Darcy, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Darcy, терракотовый

87
В наличии 9 шт.
Стул Vivian, серо-голубойНастоящее фото товара Стул Vivian, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул Vivian, серо-голубой

96
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Кромвель II бежевыйНастоящее фото товара Стул Кромвель II бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99015
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Кромвель II бежевый

59
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Алексис велюр синийНастоящее фото товара Стул Алексис велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9909
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Алексис велюр синий

60
В наличии 13 шт.