Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина850 мм
- Глубина1900 мм
- Высота850 мм
- Обивкаэкокожа Hi Dollaro Beige
- Каркасгнутоклееная фанера, ГКД
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
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