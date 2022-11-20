Стул Topas, велюр Velutto-34 черный, морилка венге

9 оценок

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Стул Topas, велюр Velutto-34 черный, морилка венге

4.5
6 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стопируется

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветчерный

Стул Topas, велюр Velutto-34 черный, морилка венге — выполненные заказы

Стул Topas, велюр Velutto 34, каркас морилка венге,букСтул Topas, велюр Velutto 34, каркас морилка венге,букСтул Topas, Teddy 633, цвет каркаса-морилка белаяСтул Topas, Teddy 633, цвет каркаса-морилка белая
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