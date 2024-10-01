Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий обеденный стул Барбара подходит для эксплуатации на кухне или гостиной. Лаконичная модель прекрасно дополнит интерьеры различных стилей.
Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина560 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес4.65 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветсеро-голубой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки21 кг