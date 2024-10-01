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Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой - фото 1Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой - фото 2Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой - фото 3Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой - фото 4Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой - фото 5

Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой

Артикул: CH-068-059
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий обеденный стул Барбара подходит для эксплуатации на кухне или гостиной. Лаконичная модель прекрасно дополнит интерьеры различных стилей.

Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4.65 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсеро-голубой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки21 кг

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