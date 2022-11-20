Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стол уличный Порто
Транспортировочный чехол на 1 стул, красный
Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный
Транспортировочный чехол на 5 стульев, синий
Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый
Матрац "Комфорт"
Одеяло ватное эко
Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножки
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден