Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

5 оценок

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Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

4.2
7 190 ₽
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Стул Маллин, велюр зеленый
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Характеристики товара

Описание

Обивка: zizi 027, релакс 0\2

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний, серый, белый

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