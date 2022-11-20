Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья47.5 мм
- Глубина сиденья42 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Роза, велюр сирень
Стул Марк, брусничный, металлические ножки
Стул Nikki, желтый/ серый
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 изумрудный правый угол
Стул прозрачный Zebra Antishock, хром
Стул обеденный Берклей, серый с черными ножками
Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim