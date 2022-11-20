Характеристики товара
Описание
Набор из четырех обеденных стульев TOR. Стул TOR подходит для оформления интерьеров столовых, кухонь и гостиных, а также для дополнения к письменному столу.
Благодаря устойчивости массива гевеи к воздействию влаги и перепаду температур стул подходит для эксплуатации в разных типах помещений: на кухне и даче, в столовых и гостиных. Обивка стула выполнена из прочной износостойкой рогожки.
Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики.
Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства помещений в экостиле.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 842*587*220
Вес брутто: 21,0 кг.
Объем: 0,11 м3
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина480 мм
- Глубина575 мм
- Вес4.8 кг
- Материал каркасадерево
- Обивкарогожка
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки842 мм
- Высота упаковки587 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки21 кг