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Стул обеденный TOR серый x4

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Характеристики товара

Описание

Набор из четырех обеденных стульев TOR. Стул TOR подходит для оформления интерьеров столовых, кухонь и гостиных, а также для дополнения к письменному столу.

Благодаря устойчивости массива гевеи к воздействию влаги и перепаду температур стул подходит для эксплуатации в разных типах помещений: на кухне и даче, в столовых и гостиных. Обивка стула выполнена из прочной износостойкой рогожки.
Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики.
Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства помещений в экостиле.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 842*587*220

Вес брутто: 21,0 кг.

Объем: 0,11 м3

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина575 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Обивкарогожка
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки842 мм
  • Высота упаковки587 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки21 кг

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