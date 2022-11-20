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Стул Eames W серый

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Стул Eames W черный

Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Eames W выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames W обеспечивает сидящему высокую степень комфорта. Сиденье имеет мягкую подушку, состоящую из основания обтянутого обивочным материалом с поролоновой прокладкой. По умолчанию при изготовлении подушек используется экокожа, подобранная в цвет сиденья, так же возможно изготовление стула с любым обивочным материалом, по желанию заказчика при заказе от 10 шт. Ножки стула Eames W выполнены из массива бука и покрыты бесцветным лаком. Ножки могут быть покрашены морилкой в один из 12 стандартных цветов при заказе от 10 шт. одного цвета. Ножки оснащены подпятниками. Поставляются в разобранном виде, по 4 шт. в упаковке.

Упаковка 4 шт
Вес брутто: 22 кг
Габариты упаковки 600х800х550 мм

Материал: Пластик
Материал ножек: Бук
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина520 мм
  • Цветсерый

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