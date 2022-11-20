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Стул обеденный TOR кремовый ПУ 4 шт.

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Набор из четырех обеденных стульев TOR. Стул TOR подходит для оформления интерьеров столовых, кухонь и гостиных, а также для дополнения к письменному столу.

Каркас и ножки из твердой породы древесины

Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры.

Находка для современных интерьеров

Благодаря устойчивости массива гевеи к воздействию влаги и перепаду температур стул подходит для эксплуатации в разных типах помещений: на кухне и даче, в столовых и гостиных. Обивка стула выполнена из прочной износостойкой экокожи.

Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики.

Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства помещений в экостиле.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 842*587*220

Вес брутто: 21,0 кг.

Объем: 0,1260 м3

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина485 мм
  • Глубина575 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

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