Характеристики товара
Описание
Набор из четырех обеденных стульев TOR. Стул TOR подходит для оформления интерьеров столовых, кухонь и гостиных, а также для дополнения к письменному столу.
Каркас и ножки из твердой породы древесины
Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры.
Находка для современных интерьеров
Благодаря устойчивости массива гевеи к воздействию влаги и перепаду температур стул подходит для эксплуатации в разных типах помещений: на кухне и даче, в столовых и гостиных. Обивка стула выполнена из прочной износостойкой экокожи.
Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики.
Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства помещений в экостиле.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 842*587*220
Вес брутто: 21,0 кг.
Объем: 0,1260 м3
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина485 мм
- Глубина575 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый