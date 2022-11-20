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Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 1Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 2Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 3Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 4Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 5Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 6Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 7

Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый

Артикул: CH-049-382
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный вращающийся стул Сеул станет прекрасным дополнением кухни, гостиной или рабочего места. Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного, износостойкого и легкого в уходе материала. Внутренняя сторона спинки декорирована ромбовидной стежкой. Анатомическая форма сиденья и небольшие подлокотники обеспечивают максимальное удобство и комфорт. Металлические ножки выдерживают значительные нагрузки. Подпятники на ножках не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 8,200
Объем: 0,17

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина625 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Вес7.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки8.20 кг

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