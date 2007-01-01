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Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый
26 оценок
10 390
Товар в корзине. Перейти
Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 1Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 2Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 3Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 4Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 5Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 6Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый - фото 7

Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый

Артикул: CH-049-382
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина625 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Анатомическая форма сиденья и небольшие подлокотники обеспечивают максимальное удобство и комфорт. Металлические ножки выдерживают значительные нагрузки. Подпятники на ножках не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки8.2 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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