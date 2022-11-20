Характеристики товара
Описание
Стильный вращающийся стул Сеул станет прекрасным дополнением кухни, гостиной или рабочего места. Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного, износостойкого и легкого в уходе материала. Внутренняя сторона спинки декорирована ромбовидной стежкой. Анатомическая форма сиденья и небольшие подлокотники обеспечивают максимальное удобство и комфорт. Металлические ножки выдерживают значительные нагрузки. Подпятники на ножках не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 8,200
Объем: 0,17
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина625 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Вес7.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветбежевый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки8.20 кг