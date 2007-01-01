МИНПРОМТОРГ
от6 390₽14
7 390 ₽
Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые
6 990₽
Оптовая цена
Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный
МИНПРОМТОРГ
от5 590₽18
6 790 ₽
Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех
19 190₽
Оптовая цена
Кресло поворотное Белла, велюр, бежевый
В наличии 59 шт.
10 990₽
Оптовая цена
Стул Фаетон Бар кросс конус, синий
В наличии 25 шт.
9 990₽
Оптовая цена
Стул Терра Кросс скуаре, зеленый
В наличии 12 шт.
4 190₽
Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл
9 590₽
Стул Онигири, бирюзовый, велюр
В наличии 106 шт.
28 490₽
Стул Боллеин, букле, терракотовый
В наличии 19 шт.
7 390₽
Стул полубарный Бриф ВД, велюр, винный
В наличии 1 шт.