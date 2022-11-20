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Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - фото 1Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - фото 2Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - фото 3Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - фото 4Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - фото 5Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - фото 6

Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные

37 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обивка: Teddy 628, жаккард "Релакс"

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветжелтый

Популярные варианты обивки

Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 0909
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете LilacLilac
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете CreamCream
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 666666
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 0404
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете ecruecru
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 1414
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 88
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 4141
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 2626
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Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные — выполненные заказы

Фотография товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Роза, велюр желтый, ножки бук от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр желтый, ножки букФотография товара Стул Роза, велюр Velutto 28, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр Velutto 28, ножки деревянные Фотография товара Стул Роза, Velvet Lux 38, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, Velvet Lux 38, цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Роза, велюр жёлтый, цвет ножек -чёрный+золото от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр жёлтый, цвет ножек -чёрный+золото Фотография товара Стул Роза, коричневый жаккард, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, коричневый жаккард, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Роза Диамант, Zizi 633, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Роза Диамант, Zizi 633, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Роза, велюр бледно-сиреневый, принт, цвет ножек-красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр бледно-сиреневый, принт, цвет ножек-красное деревоФотография товара Стул Роза, жаккард Dolce vita Blue lagoon, Jazz deep taupe, ножки серебро от компании ChiedoCover.Стул Роза, жаккард Dolce vita Blue lagoon, Jazz deep taupe, ножки сереброФотография товара Стул Роза на крутящейся основе, шенилл Valenta 1 от компании ChiedoCover.Стул Роза на крутящейся основе, шенилл Valenta 1
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