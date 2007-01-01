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Настоящее фото товара Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные
53 оценки
8 59014
9 890 ₽
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные

Артикул: CH-019-258
53 оценки
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал сиденьягобелен, жаккард
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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