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Настоящее фото товара Стул Кэлли, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кэлли, бежевый
65 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Кэлли, бежевый - фото 1Стул Кэлли, бежевый - фото 2Стул Кэлли, бежевый - фото 3Стул Кэлли, бежевый - фото 4

Стул Кэлли, бежевый

Артикул: CH-050-143
65 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Кэлли с классическими линиями и оригинальной, удобной спинкой. Прочный и устойчивый, каркас выполнен из массива бука.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки480 мм
  • Вес5.95 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасабук, дерево
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкашенилл
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки1070 мм
  • Вес упаковки14.30 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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