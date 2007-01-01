Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Кэлли с классическими линиями и оригинальной, удобной спинкой. Прочный и устойчивый, каркас выполнен из массива бука.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина440 мм
- Высота950 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки480 мм
- Вес5.95 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасабук, дерево
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкашенилл
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки1070 мм
- Вес упаковки14.30 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Изделия стопируютсяНет