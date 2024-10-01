Товар в корзине. Перейти
Стул-кресло Шадди орех/зелёный - фото 1Стул-кресло Шадди орех/зелёный - фото 2

Стул-кресло Шадди орех/зелёный

Артикул: CH-056-655
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол ОРИОН-7, 1000x750
Фотография товара Стол ОРИОН-7, 1000x750 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600x900
Фотография товара Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600x900 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый

130
В наличии 32 шт.В пути 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Chic Bluvel, латте/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic Bluvel, латте/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69019
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Chic Bluvel, латте/ черный каркас

67
Фотография товара Стул Ellen, светло-бежевый фактурный велюр, серо-бежевый/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ellen, светло-бежевый фактурный велюр, серо-бежевый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Ellen, светло-бежевый фактурный велюр, серо-бежевый/ белый каркас

73
Фотография товара Стул Line Лофт, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Line Лофт, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стул Line Лофт, бежевый

43
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул садовый Торонто, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул садовый Торонто, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Стул садовый Торонто, серый

54
Настоящее фото товара Стул Halmar Krit, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Стул Halmar Krit, коричневый

58
Фотография товара Стул Lenny, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lenny, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Lenny, бежевый

83
В наличии 68 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy, светло-бежевый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy, светло-бежевый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Brandy, светло-бежевый, черный каркас

74
Фотография товара Стул полубарный Hans темно-синий, каркас бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Hans темно-синий, каркас бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена

Стул полубарный Hans темно-синий, каркас бежевый

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Vena молочный, велюр, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vena молочный, велюр, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Vena молочный, велюр, белый

7
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от59 490
Оптовая цена

Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана

46
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол журнальный Genua от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Genua, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Стол журнальный Genua

42
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от61 490
Оптовая цена

Стол Алекс 6

44
Фотография товара Светящийся стол Cubo 50 Double 220V RGB от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 50 Double 220V RGB , произведённого компанией ChiedoCover
от35 090
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 50 Double 220V RGB

15
Фотография товара Стол обеденный Амали, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Амали, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
60 890
Оптовая цена

Стол обеденный Амали, черный мрамор

42
Фотография товара Стол Elephant раскладной 120-160*80 бетон/алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Elephant раскладной 120-160*80 бетон/алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стол Elephant раскладной 120-160*80 бетон/алюминий

39
Фотография товара Стол Tootsy, круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tootsy, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Стол Tootsy, круглый

49
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол садовый Панама 140, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Панама 140, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 790
Оптовая цена

Стол садовый Панама 140, черный

39
Фотография товара Стол Mesa d120, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Mesa d120, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от68 390
Оптовая цена

Стол Mesa d120, белый мрамор

14
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница

14
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул С-16, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул С-16, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул С-16, с подлокотниками

44
Фотография товара Стул Tulip красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tulip красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Tulip красный

46
Фотография товара Кресло Dali, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dali, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло Dali, коричневый

65
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

104
Фотография товара Стул Perfecto, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Perfecto, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Perfecto, серо-голубой

36
В наличии 91 шт.
Фотография товара Стул Maltai, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Maltai, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Maltai, зеленый

46
Распродажа
Фотография товара Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49042
7 690 ₽Оптовая цена

Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки

80
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Лукас, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лукас, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Лукас, темный орех

68
В наличии 107 шт.
Фотография товара Стул Gabi, бежевый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabi, бежевый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Gabi, бежевый, черный каркас

71
Распродажа
Фотография товара Стул Колин, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49031
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Колин, серый

13
В наличии 172 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Стул-кресло Шадди орех/зелёный
Стул-кресло Шадди орех/зелёный
8 990
10 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от59 490
Оптовая цена

Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана

46
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол журнальный Genua от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Genua, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Стол журнальный Genua

42
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от61 490
Оптовая цена

Стол Алекс 6

44
Фотография товара Светящийся стол Cubo 50 Double 220V RGB от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 50 Double 220V RGB , произведённого компанией ChiedoCover
от35 090
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 50 Double 220V RGB

15