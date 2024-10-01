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Стул-кресло Шадди натур/зелёный - фото 1Стул-кресло Шадди натур/зелёный - фото 2

Стул-кресло Шадди натур/зелёный

Артикул: CH-056-656
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственная кожа
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

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