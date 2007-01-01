Характеристики товара
Описание
Стол Лофт Олдем — стильное решение для любых пространств.
Современный стол в минималистичном дизайне станет идеальным выбором для кафе, коворкингов и офисных холлов. Его строгая геометрия — четкие линии столешницы, острые углы и лаконичные формы — создают рабочую атмосферу, сохраняя при этом эстетическую привлекательность.
Ключевые преимущества:
✔ Универсальный дизайн — контрастная черно-белая столешница с линейным узором впишется в любой современный интерьер, от лофта до скандинавского стиля.
✔ Практичность — гладкая, устойчивая к царапинам поверхность легко очищается, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.
✔ Компактность — оптимальный размер для размещения в зонах ожидания, у барных стоек или в переговорных.
Функциональность:
• Идеален для кофе-брейков, рабочих встреч или использования в качестве стойки ресепшн.
• Прочная конструкция выдерживает активную эксплуатацию.
• Нейтральная цветовая гамма сочетается с любым корпоративным стилем.
Выбирая этот стол, вы инвестируете в стиль, долговечность и универсальность — именно то, что нужно для бизнеса, где важны детали.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницымассив сосны 40 мм
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет