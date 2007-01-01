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Настоящее фото товара Стол Лофт Олдем, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт Олдем
32 оценки
19 890
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лофт Олдем производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Стол Лофт Олдем производства ChiedoCover
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Стол Лофт Олдем

Артикул: CH-026-024
32 оценки
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лофт Олдем — стильное решение для любых пространств.

Современный стол в минималистичном дизайне станет идеальным выбором для кафе, коворкингов и офисных холлов. Его строгая геометрия — четкие линии столешницы, острые углы и лаконичные формы — создают рабочую атмосферу, сохраняя при этом эстетическую привлекательность.

Ключевые преимущества:
✔ Универсальный дизайн — контрастная черно-белая столешница с линейным узором впишется в любой современный интерьер, от лофта до скандинавского стиля.
✔ Практичность — гладкая, устойчивая к царапинам поверхность легко очищается, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.
✔ Компактность — оптимальный размер для размещения в зонах ожидания, у барных стоек или в переговорных.

Функциональность:
• Идеален для кофе-брейков, рабочих встреч или использования в качестве стойки ресепшн.
• Прочная конструкция выдерживает активную эксплуатацию.
• Нейтральная цветовая гамма сочетается с любым корпоративным стилем.

Выбирая этот стол, вы инвестируете в стиль, долговечность и универсальность — именно то, что нужно для бизнеса, где важны детали.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницымассив сосны 40 мм
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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