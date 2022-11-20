Фотография Стол Океаник, 200х80 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Стол Океаник, 200х80

4.7
Оптовая цена
40 090 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Океаник, 200х80
Стол Океаник, 200х80
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Стол Океаник, 200х80

4.7
40090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Глубина800 мм
  • Ширина2000 мм
  • Вес28 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг

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