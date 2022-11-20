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Стул ODEN дерево, синий x2

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект из двух стульев. Обеденный стул ODEN изготовлен из массива гевеи. Мягкое сиденье и эргономичность стула обеспечат комфортную посадку. Сиденье выполнено из МДФ, обивка из ткани.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 86*49*17,5CM

Вес брутто: 20,0 кг.

Объем: 0,073 м3

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина435 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний, коричневый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки175 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки20 кг

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