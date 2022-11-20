Характеристики товара
Описание
Комплект из двух стульев. Обеденный стул ODEN изготовлен из массива гевеи. Мягкое сиденье и эргономичность стула обеспечат комфортную посадку. Сиденье выполнено из МДФ, обивка из ткани.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 86*49*17,5CM
Вес брутто: 20,0 кг.
Объем: 0,073 м3
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина435 мм
- Глубина550 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсиний, коричневый
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки175 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки20 кг