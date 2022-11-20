Характеристики товара
Описание
Нагрузка: до 150 кг
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина400 мм
- Цветкоричневый
Нагрузка: до 150 кг
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Столовая группа 28
Стеллаж 31
Стеллаж 32
Блюдо овальное с бортом 250 мм Royal White 6, 36
Вешалка Horizontal Bar
Вешалка Horizontal Bar №2
Кресло Аруна лимон
Диван прямой Leon
Кресло качалка Линда
Стул Опус Slim
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло