Характеристики товара
Описание
Стул Наполеон отлично подходит для свадебных мероприятий, а также различных торжественных церемоний и банкетов. Эти стулья являются эталоном красоты и дизайна. Большой эксплуатационный срок, неповторимый стиль и максимальный комфорт, такие модели станут украшением любого праздничного мероприятия.
Стул Наполеон устойчив к воздействию солнца, мороза и влаги. Изготавливается в виде цельного блока. Эти стулья прочные, лёгкие и просты в уходе.
Цвет стула может быть любым.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Цветкоричневый
- Обивкаотсутствует
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Габариты в миллиметрах
- Высота:915
- Ширина:400
- Длина сидения:460
- Высота до сидения:425
- 915
- 400
- 460
- 425