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Стул Наполеон Коричневый, деревянный - фото 1Стул Наполеон Коричневый, деревянный - фото 2Видеообзор стула Наполеон - ChiedoCover - видео 3Видеообзор стула Наполеон с патиной производства ChiedoCover - видео 4Стул Наполеон Коричневый, деревянный - фото 5Стул Наполеон Коричневый, деревянный - фото 6

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

12 оценок
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Стул Наполеон Белый, деревянный

Характеристики товара

Описание

Нагрузка: до 150 кг

Материал: дерево

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Ширина400 мм
  • Цветкоричневый

Варианты каркаса

Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Наполеон Коричневый, деревянный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Наполеон Коричневый, деревянный — выполненные заказы

Фотография товара Стулья Наполеон, деревянные , RAL 6018 от компании ChiedoCover.Стулья Наполеон, деревянные , RAL 6018Фотография товара Стул Наполеон, старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, старинный орехФотография товара Cтул Наполеон, патина орех от компании ChiedoCover.Cтул Наполеон, патина орехФотография товара Стул Наполеон, патина золото от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, патина золотоФотография товара Стул Наполеон, старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, старинный орех Фотография товара Стул Наполеон, патина спецэффект серебро от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, патина спецэффект сереброФотография товара Стул Наполеон, черный с белой патиной от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, черный с белой патиной
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