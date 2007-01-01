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Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Наполеон Бронза, деревянный
431 оценка
8 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Наполеон Бронза, деревянный - фото 1Стул Наполеон Бронза, деревянный - фото 2Стул Наполеон Бронза, деревянный - фото 3Стул Наполеон Бронза, деревянный - фото 4Стул Наполеон Бронза, деревянный - фото 5Видеообзор стула Наполеон - ChiedoCover - видео 6Видеообзор стула Наполеон с патиной производства ChiedoCover - видео 7
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Реальное изображение товара 1 Стул Наполеон Бронза, деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Наполеон Бронза, деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Наполеон Бронза, деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Наполеон Бронза, деревянный производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 6 Стул Наполеон Бронза, деревянный производства ChiedoCover
+31Реальное изображение товара 7 Стул Наполеон Бронза, деревянный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Наполеон Бронза, деревянный

Артикул: CH-001-724
431 оценка
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Наполеон Красный, деревянный от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Наполеон отлично подходит для свадебных мероприятий, а также различных торжественных церемоний и банкетов. Эти стулья являются эталоном красоты и дизайна. Большой эксплуатационный срок, неповторимый стиль и максимальный комфорт, такие модели станут украшением любого праздничного мероприятия.

Стул Наполеон устойчив к воздействию солнца, мороза и влаги. Изготавливается в виде цельного блока. Эти стулья прочные, лёгкие и просты в уходе.

Цвет стула может быть любым.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасадерево
  • Цветбронза
  • Обивкаотсутствует
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Габариты в миллиметрах

  • Высота:915
  • Ширина:400
  • Длина сидения:460
  • Высота до сидения:425
Фотография размеры стула Стул Наполеон Бронза, деревянный ChiedoCover
  • 915
  • 400
  • 460
  • 425
Варианты покрытияСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Наполеон Бронза, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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