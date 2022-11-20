Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина450 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасадерево
- Цветчерный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Блюдо овальное 320 мм Royal Circle 4, 12
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Фен Valera Premium Super 1600
Стул Бар 1 /МРД
Стол Мейсен, пластиковый прямоугольный
Стол Мезен, пластиковый, круглый
Ножка деревянная 116